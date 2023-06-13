МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал не спешить выдвигать обвинения в адрес России в подрыве Каховской ГЭС, так как это может вновь завести ЕС в тупик после теракта на "Северных потоках". СМИ: США решили нажиться на Польше

"Во вторник 6 июня была взорвана дамба в Новой Каховке. В этот же день привычные комментаторы парламента сразу же возложили ответственность на Россию за эту драму, которую лично я, как и вы, безусловно, осуждаю. Создается впечатление, что этот парламент так и ничего не усвоил из собственной раскрутки (темы) после саботажа на "Северных потоках", в котором некоторые из вас незамедлительно обвинили Россию", — сказал он в ходе пленарной сессии Европарламента трансляция, которой велась на сайте ведомства.

Мариани отметил, что США и НАТО "терпят деятельность" Европейского парламента, пока она соответствует курсу Вашингтона. Он добавил, что в случае предложения Брюсселем плана по урегулированию конфликта на Украине в противоречие американским интересам, США "разобьют эту инициативу за считанные минуты".

Вместе с этим депутат Европарламента напомнил о статье в газете Washington Post, согласно которой ЦРУ располагало сведениями, что подобная операция готовилась украинскими силами с июня 2022 года, и отметил, что ничего не было сделано в этой связи.

"Давайте найдем пути к нашей независимости на европейском уровне и постараемся найти мирное решение", — завершил он своё выступление.