С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Вопрос поставок энергии не относится к политике или идеологии, это прежде всего физические вопросы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля снизится до 15,6 доллара

"Вопрос поставок энергии не относится к политике или идеологии. Для того, чтобы мы, европейцы, могли гарантировать свою энергобезопасность, мы должны понять, что поставки энергии не относятся ни к политике, ни к идеологии. Это абсолютно вопрос физической реальности. По этой причине я принял приглашение в седьмой раз посетить ПМЭФ", — сказал он, выступая на сессии форума.

Сийярто также указал важность диверсификации поставок газа, уточнив при этом, что диверсификация не означает замену одного поставщика другим.

"Если отрезать нас от российских энергоисточников, будет физически невозможно, учитывая инфраструктуру, гарантировать безопасное энергоснабжение Венгрии", — добавил он.

Более того, Сийярто отметил, что европейцам следует начать подготовку к отопительному сезону как можно раньше, поскольку ситуация в этом году с газом будет сложнее, чем в прошлом.

"Нам нужно начать подготовку к следующей зиме как можно раньше. Почему? Потому что эта подготовка будет намного более сложной, чем к последней зиме. Во-первых, в прошлом году до сентября были значительные поставки российского газа в Европу, а сейчас это фактически свелось к нулю, кроме наших поставок ", — сказал он, выступая на сессии форума.

"А во-вторых, никто не может гарантировать, что следующая зима будет такая же мягкая, как и предыдущая", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.