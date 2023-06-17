Глава компании Пуянне: TotalEnergies не собирается развивать отрасль ядерной энергетики
ПАРИЖ, 17 июн — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies не собирается развивать в своем составе отрасль ядерной энергетики, однако готова закупать такую энергию у других производителей, заявил в субботу глава компании Патриот Пуянне.
"Нет. Мы не можем заниматься всем. Это не наш основной бизнес. Помимо вопросов ядерных отходов, если произойдет авария на одном из активов, все предприятие может исчезнуть. Я предпочитаю оставить этот рынок государству и (компании) EDF, у которых есть в этом опыт. Тем не менее, являясь электроэнергетической компанией, TotalEnergies полностью готова покупать ядерную энергию в долгосрочной перспективе и предоставлять таким образом помощь финансированию отрасли", — сказал он в интервью газете Journal de Dimanche, отвечая на вопрос о возможной деятельности компании в сфере ядерной энергетики.
Вместе с этим Пуянне отметил передовое место компании в секторе авиационного биотоплива. По его словам, к 2030 году TotalEnergies будет поставлять во Франции шесть процентов экологически чистого топлива, "как того хочет Европа". Однако вместе с этим руководитель компании признал высокую стоимость его производства — в десять раз больше, чем обычное топливо, — и заявил о необходимости постепенного перехода.
Пуянне также прокомментировал последствия геополитической обстановки на деятельности компании. По его словам, в настоящий момент наблюдается "раскол между западными странам и глобальным Югом во главе с Китаем". События 2022 года положили конец "коллективной наивности" и показали, что "геополитика сильнее торговли", заявил он.
TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
https://1prime.ru/energy/20230617/840865470.html