ПАРИЖ, 17 июн — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies не собирается развивать в своем составе отрасль ядерной энергетики, однако готова закупать такую энергию у других производителей, заявил в субботу глава компании Патриот Пуянне. Макрон заявил, что Франция будет зависеть от России в плане поставок титана

"Нет. Мы не можем заниматься всем. Это не наш основной бизнес. Помимо вопросов ядерных отходов, если произойдет авария на одном из активов, все предприятие может исчезнуть. Я предпочитаю оставить этот рынок государству и (компании) EDF, у которых есть в этом опыт. Тем не менее, являясь электроэнергетической компанией, TotalEnergies полностью готова покупать ядерную энергию в долгосрочной перспективе и предоставлять таким образом помощь финансированию отрасли", — сказал он в интервью газете Journal de Dimanche, отвечая на вопрос о возможной деятельности компании в сфере ядерной энергетики.

Вместе с этим Пуянне отметил передовое место компании в секторе авиационного биотоплива. По его словам, к 2030 году TotalEnergies будет поставлять во Франции шесть процентов экологически чистого топлива, "как того хочет Европа". Однако вместе с этим руководитель компании признал высокую стоимость его производства — в десять раз больше, чем обычное топливо, — и заявил о необходимости постепенного перехода.

Пуянне также прокомментировал последствия геополитической обстановки на деятельности компании. По его словам, в настоящий момент наблюдается "раскол между западными странам и глобальным Югом во главе с Китаем". События 2022 года положили конец "коллективной наивности" и показали, что "геополитика сильнее торговли", заявил он.

TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.