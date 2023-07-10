МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Компания QatarEnergy объявила о заключении десятилетнего соглашения о поставках до 120 миллионов баррелей конденсата национальной нефтяной компании ОАЭ (ENOC), сообщается в пресс-релизе QatarEnergy.

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"Соглашение было подписано компанией QatarEnergy от имени Qatar Petroleum for the Sale of Petroleum Products Company Ltd. (QPSPP, дочерняя компания — ред.) и ENOC Supply & Trading LLC, дочерней компанией ENOC. Десятилетнее соглашение о продаже предусматривает поставку группе ENOC до 120 миллионов баррелей конденсата, начиная с июля 2023 года", — говорится в релизе.

Уточняется, что условия соглашения позволяют сторонам в дальнейшем увеличить объемы конденсата по контракту, так как ожидается, что после ввода в эксплуатацию проектов расширения месторождений North Field East (NFE) и North Field South (NFS) из Катара будет экспортироваться дополнительный объем конденсата.

Также отмечается, что соглашение подчеркивает стратегию QatarEnergy по налаживанию прямых продаж конечным потребителям и построению стратегических деловых отношений и сотрудничества.

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.

ENOC (the Emirates National Oil Company) — национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов, основанная в 1993 году объединением нескольких национализированных нефтегазовых компаний ОАЭ.