МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Переговоры Шри-Ланки о строительстве в стране атомной электростанции с участием России идут положительно, заявил РИА Новости министр промышленности и плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана. Правительство России одобрило кредит на строительство АЭС "Пакш-2"

"Вопрос о строительстве атомной электростанции обсуждался, (процесс) находится на этапе подготовки, идет он в положительном ключе — чтобы посмотреть возможность продвинуться в этом вопросе в сотрудничестве с Россией", — сказал он на полях международной выставки "Иннопром-2023".

На вопрос о возможности подписания соглашения в 2023 году министр ответил, что оно пока окончательно не оформлено.

Ранее посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге в интервью РИА Новости заявила, что "Росатом" и Шри-Ланка обсуждают вопрос о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, но рассматриваются разные опции. Она добавила, что сейчас Шри-Ланка при помощи "Росатома" начнет обучать специалистов в атомной сфере.

Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев, в свою очередь, заявил, что Шри-Ланка находится в числе стран, которые намерены в текущем году юридически оформить с "Росатомом" проекты по строительству у себя АЭС.