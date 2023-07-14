МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. На юге Красноярского края в Минусинске 1447 человек остались без света из-за ветра, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. Поезда следуют по графику на фоне непогоды на Черноморском побережье

Ране в соседней Хакасии из-за прошедшего урагана в восьми муниципальных образованиях — Абакан, Орджоникидзевский, Ширинский, Боградский, Бейский, Усть-Абаканский, Аскизский, Алтайский районы — произошло ограничение электроснабжения. В совокупности это 62 населенных пункта, 30 233 жилых дома различной этажности. По информации компании "Россети Сибирь", в данный момент в Хакасии без света остаются 1500 человек.

"Без электричества — 1447 человек. Это 63 дома. Социально значимых объектов среди них нет", — сказал собеседник агентства.

В диспетчерской службе пояснили, что виной всему прошедший накануне ветер. На сайте системы оповещения Красноярского края сообщается, что в течение суток в центральных и южных районах региона местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более.