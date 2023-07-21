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Премьер Эстонии: Прибалтика станет энергонезависимой от РФ на год раньше
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Невзирая на значительные расходы, Эстония готова пойти на компромисс с Литвой и Латвией и отключиться от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией уже в начале 2025 года,... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, энергетика, энергосети, экономика, мировая экономика, эстония, кая каллас, премьер-министр, прибалтика, энергонезависимость, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Невзирая на значительные расходы, Эстония готова пойти на компромисс с Литвой и Латвией и отключиться от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией уже в начале 2025 года, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает портал Energetyka24.
По словам Каллас, Литва, Латвия и Эстония буду отключены от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией BRELL уже в начале 2025 года.
Energetyka24 напоминает, что в 2018 году балтийские страны подписали с Польшей и Еврокомиссией соглашение, на основании которого в 2025 году энергосистема трех стран будет отключена от системы BRELL благодаря помощи Евросоюза в размере 1,6 миллиарда евро. Однако конфликт на Украине подтолкнул Прибалтику ускорить этот процесс.
Каллас подчеркнула, что "для Литвы важно совершить переход быстрее, но для Эстонии это будет означать большие затраты и риск отключения электроэнергии", после чего добавила: "В рамках компромисса мы согласны сократить этот срок на год".
"Мы видим, что происходит на Украине. Мы считаем, что продолжать работу с агрессором только потому, что мы экономим на этом немного денег, неправильно", — говорится в сообщении литовского оператора системы передачи Litgrid.