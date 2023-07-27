С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Создание единого экспортера топлива из РФ не обсуждалось, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Рост розничных цен на топливо к концу года будет близок к инфляции

Про возможность создания единого экспортера топлива из РФ Шульгинов сказал: "Не обсуждается".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.