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2023-07-27T12:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20230727/841204529.html
Шульгинов рассказал о создании единого экспортера российского топлива
Энергетика
Новости
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Создание единого экспортера топлива из РФ не обсуждалось, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Про возможность создания единого экспортера топлива из РФ Шульгинов... ПРАЙМ, 27.07.2023
энергетика, новости, николай шульгинов, экспорт, топливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Создание единого экспортера топлива из РФ не обсуждалось, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Про возможность создания единого экспортера топлива из РФ Шульгинов сказал: "Не обсуждается".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.