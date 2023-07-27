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2023
https://1prime.ru/energy/20230727/841204539.html
Шульгинов оценил предложение регулировать оптовые цены на топливо
Энергетика
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Минэнерго РФ считает, что любое прямое регулирование оптовых цен на топливо приведет только к дефициту, создание единого экспортера также не обсуждается, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 27.07.2023
энергетика, новости, россия, топливо, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что любое прямое регулирование оптовых цен на топливо приведет только к дефициту, создание единого экспортера также не обсуждается, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Любое регулирование, прямое, приводит только к дефициту. Зачем нам это?", — ответил министр в кулуарах форума "Россия — Африка" на вопрос о том, как в министерстве относятся к предложениям ограничить рост оптовых цен на топливо уровнем инфляции.
Про возможность создания единого экспортера топлива из РФ Шульгинов сказал: "Не обсуждается".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.