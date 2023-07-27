С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что любое прямое регулирование оптовых цен на топливо приведет только к дефициту, создание единого экспортера также не обсуждается, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть

"Любое регулирование, прямое, приводит только к дефициту. Зачем нам это?", — ответил министр в кулуарах форума "Россия — Африка" на вопрос о том, как в министерстве относятся к предложениям ограничить рост оптовых цен на топливо уровнем инфляции.

Про возможность создания единого экспортера топлива из РФ Шульгинов сказал: "Не обсуждается".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.