С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Нормальное обследование разрушений Каховской ГЭС пока невозможно — для этого нет условий; его можно будет провести только после нормализации обстановки, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Каховскую ГЭС восстановят, заявил Сальдо

"Нормальное обследование в этих условиях провести невозможно, условий нет. Обследование можно провести только после нормализации обстановки, чтобы не было опасности для людей, которые будут проводить эту работу", — сказал он в кулуарах форума "Россия — Африка", отвечая на вопрос, когда будет понятно, можно ли восстановить Каховскую ГЭС.

В июне Шульгинов говорил, что Минэнерго РФ после разрушения Каховской ГЭС ставит первоочередной задачей обеспечить энергоснабжение населения Херсонской области. Министр отмечал, что требуется полноценное обследование гидротехнических сооружений и оборудования для определения объемов и сроков возможного восстановления энергообъекта.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.