С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго РФ о повышении с сентября норматива продаж топлива через биржу на 1 процентный пункт подписан, находится на регистрации в Минюсте, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов. Совфед скорректировал механизм топливного демпфера

"Приказ мы подписали по увеличению норматива с сентября на бирже на 1 процентный пункт. Он сейчас проходит регистрацию", — сказал Шульгинов в кулуарах саммита "Россия — Африка".

Ранее в июле ФАС России направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина до 13%, а дизеля — до 9,5%. Сейчас нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.