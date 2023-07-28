С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Углеродный компенсационный механизм, который вводит Евросоюз в рамках политики энергетического перехода, затронет экспорт товаров высокой переработки из Африки на 12 миллиардов долларов, что будет способствовать закреплению технологического и экономического отставания развивающихся стран, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая на форуме "Россия — Африка". Решетников предложил увязать господдержку компаний с внедрением ИИ

"Яркий пример — это пограничный компенсационный углеродный механизм. По нашим оценкам, он затронет более 12 миллиардов долларов экспорта африканских стран на Европейский союз. При этом под удар попадут продукты с большей добавленной стоимостью", — сказал Решетников.

По его словам, проводимая западными странами политика энергоперехода к "зеленым" технологиям приводит к тому, что, с одной стороны, они сами не могут покрыть даже собственные потребности в энергетике, а с другой стороны — ведут к существенному удорожанию энергии и, как следствие — широкого круга продукции.

"В результате чего они вынуждены переходить к масштабному субсидированию возобновляемой энергетики. Это, в свою очередь, приводит к недофинансированию инвестиций в производство традиционных энергоресурсов", — сказал он.

Эти ограничения, по словам министра, наносят урон национальным экономикам.

Пограничный углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism) — это инструмент климатической политики Евросоюза, который предусматривает взымание дополнительной платы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от объема выброшенных в атмосферу в процессе их производства парниковых газов.

"Понятно, что сырьевую продукцию наши западные партнеры не облагают, всячески стимулируют, чтобы оставить за собой переработку. А все продукты переработки, которые требуют больше энергии в первую очередь, естественным образом попадают под этот механизм", — заметил Решетников.

"Он по большому счету является мощным протекционистским барьером, и в качестве результата ведет к закреплению технологического и я бы сказал экономического отставания развивающихся стран от развитых", — заключил он.