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2023
https://1prime.ru/energy/20230730/841231753.html
СМИ: британцев предупредили о тяжелой зиме и подорожании энергоносителей
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупредила население, что предстоящая зима будет тяжелой и возможно подорожание энергоносителей, сообщила газета... ПРАЙМ, 30.07.2023
энергетика, новости, великобритания, цены на энергоносители, glencore energy uk, британцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупредила население, что предстоящая зима будет тяжелой и возможно подорожание энергоносителей, сообщила газета Express.
По данным издания, источники в энергоотрасли опасаются, что миллионы людей будут не в состоянии оплатить счета на фоне суровой зимы.
"В то время как цены снизились, они все еще представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать (их) дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий", — приводит газета слова представителя Energy UK.
В связи с этим организация призывает власти подготовить механизм для поддержки клиентов.