МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK предупредила население, что предстоящая зима будет тяжелой и возможно подорожание энергоносителей, сообщила газета Express. Треть британцев не имеют лишних сбережений, пишет СМИ

По данным издания, источники в энергоотрасли опасаются, что миллионы людей будут не в состоянии оплатить счета на фоне суровой зимы.

"В то время как цены снизились, они все еще представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать (их) дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий", — приводит газета слова представителя Energy UK.

В связи с этим организация призывает власти подготовить механизм для поддержки клиентов.