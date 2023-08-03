ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг — ПРАЙМ. Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали в четверг совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года, сообщила пресс-служба эстонского правительства. Страны Балтии согласовали отключение от энергосистем России и Белоруссии

"Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните в четверг подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года. Ранее десинхронизация планировалась на конец 2025 года. Совместная декларация дополнена соглашением между системными администраторами стран Балтии", — говорится в сообщении.

По словам Каллас, страны Балтии хотят получить независимость от российской энергии, чтобы усилить "энергетическую безопасность" региона.

"Мы работаем вместе с Литвой и Латвией, чтобы положить конец любой зависимости от российской энергии… Нахождение в российской электросети представляет собой риск для эстонских потребителей", — приводит пресс-служба слова эстонского премьера.

Каллас отметила, что в последние месяцы страны Балтии искали способы ускорить подключение к системе континентальной Европы. Системные администраторы провели ряд дополнительных анализов, которые дали уверенность, что можно достигнуть необходимой технической возможности в начале 2025 года, то есть синхронизацию с системой континентальной Европы можно ускорить почти на год.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия,Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России". Стоимость всего проекта составляет 1,6 миллиарда евро.