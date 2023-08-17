МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании РФ) считает необходимым скорректировать целевые значения эффективности производства электроэнергии в России, а именно показатель удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии, с таким предложением организация обратилась в Минэнерго, сообщила в четверг газета "Коммерсант". У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин поручил актуализировать энергостратегию страны и расширить горизонт планирования до 2050 года. Минэнерго планирует завершить разработку новой энергостратегии во второй половине текущего года.

"Совет производителей энергии"… представил Минэнерго свои предложения по изменению энергетической стратегии России. В частности, в СПЭ считают необходимым скорректировать "целевые значения показателя эффективности производства электроэнергии", а именно показатель удельного расхода условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии", — пишет газета. Этот вопрос, по её данным, обсуждался на заседании комиссии Госсовета по энергетике 6 июля.

Издание отмечает, что сейчас производители электроэнергии не могут существенно повысить эффективность ТЭС из-за санкций и отсутствия серийного производства газовых турбин в РФ.

По данным "Коммерсанта", в 2019 году средний УРУТ на ТЭС в РФ составлял 306,2 грамма условного топлива на 1 кВт∙ч (гут/кВт∙ч). Согласно действующей энергостратегии, показатель должен снизиться до 285 гут/кВт∙ч на 2024 год и 255 гут/кВт∙ч на 2035 год. Однако в СПЭ сомневаются в возможности достижения этой динамики. Ассоциация предлагает "пересмотреть целевые УРУТы с учетом санкционных ограничений, отсутствия серийного производства газовых турбин средней и большой мощности в РФ, закрытия энергоблоков на импортных турбинах из-за отказа производителей осуществлять сервис оборудования".

В СПЭ также советуют еще раз сопоставить планы машиностроителей по производству турбин и их фактические возможности. При этом, считают в организации, для развития отрасли и замены неэффективного энергооборудования нужно обозначить источники финансирования и повысить инвестпривлекательность ТЭК.