ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Россия ведет переговоры с Тегераном и Баку о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран с использованием имеющейся инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Минэнерго спрогнозировал рост поставок газа по "Силе Сибири"

"Сейчас мы рассматриваем просто возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, из нее — в Иран и, возможно, далее в другие страны. На первом этапе с Тегераном и Баку договариваемся использовать существующую инфраструктуру, без нового строительства", — сказал он, уточнив, что речь идет об энергопоставках в объеме 300 МВт.

По словам министра, заинтересованность есть у всех участников проекта.

В августе Минэнерго сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года. В ходе работы детально анализируются различные условия передачи электроэнергии по электрическим сетям участвующих стран, а также рассматривается целесообразность строительства дополнительных энергообъектов, поясняло министерство.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 7.00 мск.