СТАМБУЛ, 11 сен — ПРАЙМ. На полях саммита G20 велось обсуждение создания газового хаба на западе Турции и энергоцентра в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган призвал страны Запада выполнить обещания по зерновой сделке

"В Финансовом центре в стамбульском районе Аташехир мы откроем энергетический центр, где будут заниматься не только газом, но и нефтью, полезными ископаемыми, возобновляемыми источниками энергии… наряду со всем этим в регионе Фракия (на западе Турции – ред.) будет газовый хаб. Мы обсуждали этот вопрос с господином (с президентом РФ Владимиром) Путиным в Сочи", — сообщил он журналистам после возвращения из Нью-Дели.

По словам турецкого лидера, центр в Аташехире станет "местом сбыта и распределения различных видов энергоресурсов".

"Мы обсуждали тему энергетики с коллегами во время встреч на полях G20, а также на всех международных платформах… мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить Европу российским газом через Турцию", — сообщил президент. Он отметил, что в Европу через Турцию может поступать газ и из других стран, а со временем Турция станет центром определения цен на газ.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря — президент России Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.