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Глава "Росатома" назвал единственный источник угрозы для ЗАЭС
Энергетика
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Безрассудные действия ВСУ являются единственным источником угрозы для безопасности Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Гендиректор российской госкорпорации... ПРАЙМ, 25.09.2023
энергетика, новости, украина, алексей лихачев, запорожская аэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Безрассудные действия ВСУ являются единственным источником угрозы для безопасности Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Гендиректор российской госкорпорации 25 сентября выступает на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.
"С учетом работы более чем в течение года моих товарищей, инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угроз для станции и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований", — отметил Лихачев.
Глава "Росатома" также поздравил Рафаэля Гросси с переназначением на пост руководителя агентстрва, положительно оценив его работу.
"Рассчитываем, что его опыт и его профессионализм и впредь позволит МАГАТЭ оставаться в рамках своего мандата, несмотря на попытки ряда государств политизировать работу агентства", — подчеркнул гендиректор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре прошлого года атомная станция перешла в российскую собственность. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.