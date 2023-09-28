БЕРЛИН, 28 сен — ПРАЙМ. Инициатива министра экономики Германии Роберта Хабека ввести субсидии на электричество для энергоемких предприятий в стране не решит кризис нехватки энергоносителей и связанного с этим роста цен, как заявили в четверг представители ведущих экономических институтов страны на совместной пресс-конференции в Берлине. Химпромышленность Германии оказалась в плачевном состоянии, пишут СМИ

"Индустриальная политика правительства несовместима с ее политикой по энергетике. У нас проблема с нехваткой, которая выражается в ценах. Это не решить субсидированием для части потребителей. Не бьется это и с желанием сохранить энергоемкие отрасли или даже привлечь таковые в страну", — заявил экономист Кильского института мировой экономики Штефан Коотс.

Весной министерство экономики Германии в лице его главы и вице-канцлера Роберта Хабека выступило за то, чтобы ввести ограничение цен на электроэнергию для энергоемкой промышленности за счет госфинансирования. Данная инициатива пока не нашла одобрения среди других министерств страны и находится в фазе обсуждения.

По его словам, устранению неуверенности в завтрашнем дне среди предприятий Германии могло бы способствовать преодоление внутренних противоречий в правительстве. Shell продаст энергетический бизнес в Британии и ФРГ

"Трудности, которые мы испытываем в Германии в области производства энергии, — это проблемы с мощностями — производством необходимого количества энергии. И с помощью субсидирования эту проблему не решить. Наоборот: спрос на энергию таким образом лишь повысится, а ее цена вырастет для всех остальных", — поддержал коллегу глава отдела по макроэкономике Института исследования экономики имени Лейбница Оливер Хольтемеллер.

По его мнению, меры со стороны политики должны, по возможности, ориентироваться на источник проблемы. Однако большая часть мер этому критерию не соответствуют, подчеркнул он. По его словам, у правительства отсутствует общий, не противоречащий сам себе концепт по выходу из энергокризиса.