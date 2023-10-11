МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. За последний год Европейский союз начал уделять больше внимания доступности и безопасности энергопоставок, которые ранее игнорировались в пользу климатической повестки дня, такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I, Карин Кнайсль на Российской энергетической неделе. Путин: российская энергетика уже одна из самых зеленых в мире

"Что мы видели за последний год, особенно в Евросоюзе, внезапно они вернулись к реализму, что должна быть доступная энергия, что энергия должна прибывать на заводы, в дома. Это все декадами, десятилетиями игнорировалось",- заявила Кнайсль в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе.

Сейчас экономическая ситуация в Европе вызывает озабоченность из-за продолжающейся инфляции и резкого роста цен на энергоносители.

Это обострение связано с усилением санкционного давления на Россию из-за ситуации в Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что политика санкций нанесла серьезный удар по всей мировой экономике, а главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.