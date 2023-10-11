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2023
https://1prime.ru/energy/20231011/841950514.html
Евросоюз вернулся к реализму в вопросах энергетики, заявила Карин Кнайсль
Энергетика
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За последний год Европейский союз начал уделять больше внимания доступности и безопасности энергопоставок, которые ранее игнорировались в пользу климатической повестки дня, такое... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, новости, ес, энергетика, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. За последний год Европейский союз начал уделять больше внимания доступности и безопасности энергопоставок, которые ранее игнорировались в пользу климатической повестки дня, такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I, Карин Кнайсль на Российской энергетической неделе.
"Что мы видели за последний год, особенно в Евросоюзе, внезапно они вернулись к реализму, что должна быть доступная энергия, что энергия должна прибывать на заводы, в дома. Это все декадами, десятилетиями игнорировалось",- заявила Кнайсль в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе.
Сейчас экономическая ситуация в Европе вызывает озабоченность из-за продолжающейся инфляции и резкого роста цен на энергоносители.
Это обострение связано с усилением санкционного давления на Россию из-за ситуации в Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что политика санкций нанесла серьезный удар по всей мировой экономике, а главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября.