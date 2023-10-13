БУДАПЕШТ, 13 окт — ПРАЙМ. Сотрудничество между странами в атомной сфере остается тесным, в том числе между Россией и США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Хорошая новость, что началось физическое строительство АЭС "Пакш-2". Интересно, что строительство противофильтрационной завесы на площадке сейчас осуществляет американский субподрядчик. Это ясно показывает, что это международный проект, а также то, что в сфере ядерной энергетики международное сотрудничество самое тесное, ведь если бы это было не так, США бы не купили рекордное количество урана — 416 тонны за первую половину этого года — у России", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.

Он также отметил, что инвестиции в Пакш "получили новый импульс", так что "по-прежнему реально подключение новых блоков АЭС "Пакш" к сети в самом начале следующего десятилетия".

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 — начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум в составе американской General Electric и французской Alstom.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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