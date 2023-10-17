ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Монголия хочет сотрудничать с Россией в энергетической и транспортной сферах, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Эксперт объяснила цвет носков премьера Таиланда на встрече с Путиным

Глава монгольского государства 17 октября беседует с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках форума "Один пояс — один путь".

"У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. Это энергетика, железные дороги, автомагистрали", — сказал Хурэлсух.

Он добавил, что развитие отношений с Россией является приоритетом монгольской внешней политики.

Президент Монголии также пригласил Путина посетить с визитом страну.