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Президент Монголии выразил интерес к сотрудничеству с Россией
Энергетика
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Монголия хочет сотрудничать с Россией в энергетической и транспортной сферах, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух. Глава монгольского государства 17 октября беседует с... ПРАЙМ, 17.10.2023
энергетика, транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, энергетика, монголия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 17 окт — ПРАЙМ. Монголия хочет сотрудничать с Россией в энергетической и транспортной сферах, заявил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.
Глава монгольского государства 17 октября беседует с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках форума "Один пояс — один путь".
"У нас есть очень большой интерес сотрудничества с Россией по всем крупным проектам, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. Это энергетика, железные дороги, автомагистрали", — сказал Хурэлсух.
Он добавил, что развитие отношений с Россией является приоритетом монгольской внешней политики.
Президент Монголии также пригласил Путина посетить с визитом страну.