МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в России на сегодняшний день вернулся к 1% после замедления в начале месяца, прогноз по итогам года сохраняется — увеличение на 1% и более, сообщил РИА Новости глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Шульгинов рассказал о преимуществах сотрудничества России с ОПЕК

В начале октября замминистра энергетики России Евгений Грабчак сообщал, что в абсолютных значениях без учета температурного фактора рост показателя тогда составлял 0,86%.

"Пересмотр прогноза электропотребления не планируется, ожидается рост. На отрицательную динамику первых чисел октября повлиял температурный фактор. Тогда рост составлял примерно 0,9%, сейчас вернулся к 1%. Прогноз по итогам года сохраняется в диапазоне от 1% до 1,5%", — рассказал Шульгинов.