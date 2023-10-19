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Шульгинов оценил рост энергопотребления в России
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Рост потребления электроэнергии в России на сегодняшний день вернулся к 1% после замедления в начале месяца, прогноз по итогам года сохраняется — увеличение на 1% и более, сообщил... ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, новости, россия, энергопотребление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в России на сегодняшний день вернулся к 1% после замедления в начале месяца, прогноз по итогам года сохраняется — увеличение на 1% и более, сообщил РИА Новости глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
В начале октября замминистра энергетики России Евгений Грабчак сообщал, что в абсолютных значениях без учета температурного фактора рост показателя тогда составлял 0,86%.
"Пересмотр прогноза электропотребления не планируется, ожидается рост. На отрицательную динамику первых чисел октября повлиял температурный фактор. Тогда рост составлял примерно 0,9%, сейчас вернулся к 1%. Прогноз по итогам года сохраняется в диапазоне от 1% до 1,5%", — рассказал Шульгинов.