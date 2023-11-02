МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чехия планирует строительство малых и средних модульных ядерных реакторов на замену угольным электростанциям, заявил глава минпромторга Йозеф Сикела. В Чехии объявили о заполненности газохранилищ почти на 100%

"В обозримом будущем Чехия намечает строительство малых и средних модульных реакторов, которые могли бы заменить существующие угольные электростанции. Данная технология станет частью обновленной государственной энергетической концепции, а также будет учтена при территориальном развитии республики. Подготовка таких технологий — это также новые возможности для прогресса отечественной промышленности", — передает агентство ЧТК слова Сикелы.

По словам министра, правительство утвердило в среду план развития строительства таких реакторов.

"Наша цель состоит в том, чтобы в течение 2030-2040-х годов малые и средние модульные реакторы стали дополнением к большим, ныне имеющимся и заново создаваемым на наших "классических" АЭС. Таким образом, мы используем потенциал уникального ноу-хау, которым обладает наша атомная отрасль. Утвержденный план дает инвесторам уверенность, необходимую для в подготовке подходящих площадок и последующих инвестиционных решений", — добавил Сикелу.

Строительство малых и средних модульных реакторов планирует также полугосударственный энергохолдинг ČEZ, оператор двух действующих в стране АЭС – "Дукованы" (на юго-востоке) и "Темелин" (на юго-западе). Первый такой реактор должен быть построен на обширной территории АЭС "Темелин".

Кроме того, по данным агентства ЧТК, в последние месяцы холдинг ČEZ заключил меморандумы о сотрудничестве в сфере создания малых модульных реакторов с компаниями NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, Westinghouse, KHNP и Holtec.

Малые и средние модульные реакторы — это ядерные источники энергии мощностью до 700 мегаватт с возможностью модульного проектирования. По мнению экспертов, они отличаются от крупных атомных энергоблоков в основном меньшей мощностью, а также более быстрым и простым способом строительства.

При этом, как отмечает агентство ЧТК, стоимость строительства малых и средних модульных блоков во многом пока остается неясной, она будет зависеть от целого ряда условий.