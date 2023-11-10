МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия свернула разработку проекта заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", рассказали в МИД. Премьер Саксонии предложил отремонтировать "Севпоток" как можно скорее

"Главный аргумент западников — Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами", — резюмировали в ведомстве.

Сообщается, что 26 сентября, в "годовщину" взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в России заявили о подготовке проекта заявления председателя Совета безопасности ООН по данному происшествию. Как отметили в МИД России, Запад оказался не готов к этому и ищет возможность спустить все "на тормозах", из-за чего МИД пришлось завершить работу над проектом.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".