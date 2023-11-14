ПАКШ (Венгрия), 14 ноя — ПРАЙМ. Будапешт и Москва подписали план работ по сооружению "АЭС Пакш-2", согласно которому подключение новых блоков в сеть предусмотрено в начале 2030-х годов, заявил на пресс-конференции с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на территории АЭС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В МИД Венгрии прокомментировали 12-й пакет санкций против России

"Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы, и на его основании я могу сказать, что в начале следующего десятилетия мы сможем подключить в сеть новую АЭС, которую мы строим", — сказал Сийярто.

Лихачев отметил, что число участвующих в проекте международных компаний будет расти. По его словам, несмотря на "недружественность обстановки в европейском секторе" по отношению к деятельности "Росатома", госкорпорация намерена "максимально эффективно реализовать проект в Венгрии, в первую очередь, как проект международный". Как подчеркнул глава МИД Венгрии, в проекте на текущий момент принимают участие 94 венгерские компании, а также фирмы из Германии, Франции, Швеции, Австрии и США.

Кроме того, гендиректор "Росатома" сообщил, что руководитель проекта Белорусской АЭС Виталий Полянин прибыл в Венгрию для руководства проектом АЭС "Пакш-2". Как добавил Лихачев, "внимание к этому проекту будет повышено", а уровень требований со стороны венгерских властей и европейских регуляторов высок.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта, а в июле Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2".