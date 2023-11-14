ПАКШ (Венгрия), 14 ноя — ПРАЙМ. Предварительный проект 12-го пакета антироссийских санкций ЕС не предусматривает ограничений в области атомной энергетики, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии раскрыли, почему Украина не подписала мирный договор с Россией

Глава внешнеполитического ведомства 14 ноября выступил на пресс-конференции после подписания с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым плана строительства АЭС "Пакш-2".

"Мы ясно дали понять, что не может даже быть такого, чтобы ядерная энергетика каким-либо образом оказалась ограничена. И те предварительные предложения (12-го пакета санкций — ред.), о которых мы на данный момент знаем, не содержат санкций против ядерной промышленности", — сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия "никогда не согласится ни на какие ограничения деятельности атомной промышленности". Он добавил, что Будапешт оказался в "проядерной" коалиции Евросоюза во главе с Францией, которая выступает против ограничений против российского атома.

Как подчеркнул глава венгерского МИД, атаки на ядерную энергетику России основаны на идеологии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что представит свое предложение по новому пакету санкций против России на этой неделе. По его словам, ограничения включат в себя экономические, секторальные и персональные меры.