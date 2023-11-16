МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Россети" обеспечили электроэнергией индустриальный парк "М-8 Инновации" в Подмосковье. По данным компании, общий объем присоединения составил 3 МВт.

На первом этапе проекта "Россети Московский регион" ввели в работу трансформаторную подстанцию 630 кВА и воздушную линию 6 кВ протяженностью более 2 км до питающего центра 35 кВ "Сватково", который стал основным источником электроснабжения потребителя.

На втором этапе энергетики построили восемь трансформаторных подстанций суммарной мощностью 5 МВА.

В резерве подстанции 35 кВ "Сватково" — еще более 1 МВт мощности, которую можно будет использовать для подключения предприятий.

"М-8 Инновации" — индустриальный парк типа greenfield. Он создается на территории бывшей Загорской птицефабрики в границах сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района. Площадь — свыше 50 гектаров. Отрасли экономики — фармацевтика, производство бытовой техники, текстильная индустрия, автомобилестроение, электроника, оптика, электрооборудование. Планируется, что здесь будет создано более 2 тысяч рабочих мест.