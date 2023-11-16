2023-11-16T15:54:35+03:00
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2023-11-16T15:54:35+03:00
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"Россети" обеспечили электроэнергией индустриальный парк в Подмосковье
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"Россети" обеспечили электроэнергией индустриальный парк "М-8 Инновации" в Подмосковье. По данным компании, общий объем присоединения составил 3 МВт. На первом этапе проекта... ПРАЙМ, 16.11.2023
энергетика, энергосети, новости, россети, энергетика, подмосковье
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Россети" обеспечили электроэнергией индустриальный парк "М-8 Инновации" в Подмосковье. По данным компании, общий объем присоединения составил 3 МВт.
На первом этапе проекта "Россети Московский регион" ввели в работу трансформаторную подстанцию 630 кВА и воздушную линию 6 кВ протяженностью более 2 км до питающего центра 35 кВ "Сватково", который стал основным источником электроснабжения потребителя.
На втором этапе энергетики построили восемь трансформаторных подстанций суммарной мощностью 5 МВА.
В резерве подстанции 35 кВ "Сватково" — еще более 1 МВт мощности, которую можно будет использовать для подключения предприятий.
"М-8 Инновации" — индустриальный парк типа greenfield. Он создается на территории бывшей Загорской птицефабрики в границах сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района. Площадь — свыше 50 гектаров. Отрасли экономики — фармацевтика, производство бытовой техники, текстильная индустрия, автомобилестроение, электроника, оптика, электрооборудование. Планируется, что здесь будет создано более 2 тысяч рабочих мест.