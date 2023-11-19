2023-11-19T16:41:09+03:00
2023-11-19T16:41:09+03:00
2023-11-19T16:41:09+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231119/842307129.html
В Крыму абоненты остались без света из-за шторма
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго"... ПРАЙМ, 19.11.2023
энергетика, новости, крым, энергетика, шторм
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296222.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296221.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296221.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296209.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296209.jpg
https://1prime.ru/energy/20231117/842290632.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.
"По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения — около 39 тысяч потребителей", — сообщили в "Крымэнерго".
Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.