СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — ПРАЙМ. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго". В Крыму назвали сумму ущерба от энергетической блокады

Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.

"По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения — около 39 тысяч потребителей", — сообщили в "Крымэнерго".

Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.