МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Для обеспечения устойчивости регионального энергоснабжения планируется снизить количество территориальных сетевых организаций (ТСО) к 2025 году до 300 с нынешних 1600, а также увеличить финансирование работы электроэнергетического комплекса, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Дачникам рассказали, чем дешевле топить дом - дровами или электричеством

Сенатор Александр Башкин в ходе мероприятия отметил, что энгергосетевой комплекс Архангельской области "достиг критической степени износа" и что подобная проблема характерна для значительного числа субъектов РФ. Новак на это ответил, что в субъектах РФ с небольшим числом потребителей и плотной электроэнергетической сетью не хватает тарифной выручки, чтобы обеспечить модернизацию изношенного оборудования.

И первый шаг для решения проблемы — сокращение количества ТСО, отметил Новак. Многие сетевые организации, по его словам, не соответствуют требованиям по надежности энергоснабжения, однако получают высокую тарифную выручку, снижая для ключевых ТСО возможности для проведения ремонта. "Целевой план – снизить количество ТСО с 1600, которые на сегодняшний день мы имеем, к 2025 году до 300, объединив их с крупнейшими ТСО", – сказал Новак. Электропотребление в России выросло с начала года на 1,2 процента

Второе направление – программа повышения надежности электроснабжения для субъектов РФ, которые не могут самостоятельно профинансировать ремонтные работы электросетей, также отметил вице-премьер. Такие программы разработаны для девяти из них, а общая потребность по этой статье составляет около 200 миллиардов рублей, уточнил он.

На первом этапе Минэнерго подтвердило финансирование 45 миллиардов рублей, которые поэтапно предусмотрены в бюджете с 2024 по 2026 год, также сказал Новак. Из них в бюджет включены 38 миллиардов рублей, работа в этом направлении будет продолжена. "Часть средств выделялась в этом году и в предыдущие годы, всего около 5 миллиардов, но этого недостаточно. Мы считаем, что на три года потребность в 45 миллиардов минимальная, чтобы привести в соответствие сетевые комплексы", – заключил он.

В прошлом году в России функционировало 1680 территориальных сетевых организаций, у большей части, по оценкам Минэнерго, был высокий уровень рисков нарушения работы. Министерство предложило определить в каждом субъекте РФ системообразующую ТСО, которая будет создана на базе одной из крупнейших местных ТСО, такая системообразующая ТСО будет располагать соответствующими материальными средствами, силами, техникой и возможностью вести профессиональную деятельность — передавать электроэнергию и проводить технологические присоединения.