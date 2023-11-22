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2023
https://1prime.ru/energy/20231122/842341989.html
Путин оценил роль России в сфере энергетики и поставок продовольствия
Энергетика
Новости
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Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент России Владимир Путин. "Нарастает турбулентность на рынках, обостряются... ПРАЙМ, 22.11.2023
энергетика, новости, россия, g20, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент России Владимир Путин.
"Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности", — заявил российский лидер.
По словам президента, Россия не только выполняет все свои обязательства в этой сфере, но и остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия.
Ранее Россия отправила судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней. Россия планирует поставлять странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.