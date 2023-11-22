МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия выполняет все обязательства в сфере энергетике и в поставках продовольствия, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал поддерживать отечественных производителей оборудования

"Нарастает турбулентность на рынках, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности", — заявил российский лидер.

По словам президента, Россия не только выполняет все свои обязательства в этой сфере, но и остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия.

Ранее Россия отправила судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней. Россия планирует поставлять странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.