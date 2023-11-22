МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива из России в связи с насыщением внутреннего рынка, сообщили в Минэнерго. Запрет на экспорт дизтоплива снимут в скором времени, заявил Новак

"Правительством Российской Федерации принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива", — сообщило Минэнерго.

Как пояснили в министерстве, за время действия запрета экспорта "обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации".

"В результате, с начала действия запрета экспорта, оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 миллиона тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива", — добавило Минэнерго.

Минэнерго отметило, что такое решение принято для недопущения разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства востребованных топлив — бензина и зимних сортов дизельного топлива. Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится "с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка".

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены, в первую очередь на независимых АЗС.

Правительство России в рамках комплекса мер по стабилизации ситуации на топливном рынке с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Через две недели после этого были введены послабления — снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также в ноябре был снят запрет на экспорт бензина. Таким образом, мера продолжает действовать на поставки зимнего дизтоплива.