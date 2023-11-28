МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Переговоры о будущей нефтяной политике в ОПЕК+ идут тяжело, заседание может быть снова перенесено, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе. Боковик, дивиденды и заседание ОПЕК+

"Переговоры ОПЕК+ по нефтяной политике идут тяжело, что делает возможным дальнейшую задержку встречи, запланированной на четверг, а также перенос заседания — сказали во вторник четыре источника в ОПЕК+", — сообщает агентство, но не приводит цитаты источников.

Ранее сообщалось, что конференция ОПЕК, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.