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Заседание ОПЕК+ могут снова перенести, сообщили СМИ
Энергетика
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Переговоры о будущей нефтяной политике в ОПЕК+ идут тяжело, заседание может быть снова перенесено, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе. "Переговоры ОПЕК+ по... ПРАЙМ, 28.11.2023
энергетика, новости, мир, переговоры, опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Переговоры о будущей нефтяной политике в ОПЕК+ идут тяжело, заседание может быть снова перенесено, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в альянсе.
"Переговоры ОПЕК+ по нефтяной политике идут тяжело, что делает возможным дальнейшую задержку встречи, запланированной на четверг, а также перенос заседания — сказали во вторник четыре источника в ОПЕК+", — сообщает агентство, но не приводит цитаты источников.
Ранее сообщалось, что конференция ОПЕК, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.