Politico: ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении мер против России
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЕС в сфере энергетики достиг предела возможностей в введении мер против РФ, которые бы не причиняли ущерба европейской конкурентоспособности, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
"Мы достигли предела наших возможностей, что мы можем сделать, не стреляя себе в ногу и не нанося ущерба нашей конкурентоспособности", — заявил европейский дипломат, говоря по теме энергетики.
Как отмечает издание, вместо того, чтобы нацеливаться на основные экспортные товары, такие как нефть и газ, европейские страны в рамках новых мер против РФ сосредоточатся на ограничении торговли алмазами, железом и медью, "которые представляют относительно небольшую ценность для российского государства".
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/energy/20231129/842401891.html