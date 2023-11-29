МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ЕС в сфере энергетики достиг предела возможностей в введении мер против РФ, которые бы не причиняли ущерба европейской конкурентоспособности, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата. ЕК предложила продлить экстренные меры в энергетике ЕС

"Мы достигли предела наших возможностей, что мы можем сделать, не стреляя себе в ногу и не нанося ущерба нашей конкурентоспособности", — заявил европейский дипломат, говоря по теме энергетики.

Как отмечает издание, вместо того, чтобы нацеливаться на основные экспортные товары, такие как нефть и газ, европейские страны в рамках новых мер против РФ сосредоточатся на ограничении торговли алмазами, железом и медью, "которые представляют относительно небольшую ценность для российского государства".

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.