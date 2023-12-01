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В Севастополе восстановили энергоснабжение
Энергетика
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Энергоснабжение в Севастополе, которое было нарушено из-за циклона и штормовой погоды, полностью восстановили, передает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". "Энергоснабжение... ПРАЙМ, 01.12.2023
энергетика, общество , новости, россия, крым, севастополь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Энергоснабжение в Севастополе, которое было нарушено из-за циклона и штормовой погоды, полностью восстановили, передает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
"Энергоснабжение в Севастополе, нарушенное штормом, полностью восстановлено", — сказано в сообщении компании.
Из-за разбушевавшейся стихии без электроэнергии в регионе оставались десять тысяч человек, 1,8 тысячи домов. Для ликвидации аварий привлекли 38 оперативных бригад, включая слесарей и энергетиков предприятия, а также подрядные организации.
Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".