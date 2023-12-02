2023-12-02T12:53:08+03:00
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2023
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Президент Бразилии призвал инвестировать в зеленую энергетику
Энергетика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Присоединяющаяся к ОПЕК+ в январе 2024 года Бразилия призывает нефтяные страны вкладываться в зеленую энергетику, следует из слов президента страны... ПРАЙМ, 02.12.2023
энергетика, новости, бразилия, опек, инвестиции в зеленую энергетику
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Присоединяющаяся к ОПЕК+ в январе 2024 года Бразилия призывает нефтяные страны вкладываться в зеленую энергетику, следует из слов президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Бразилия будет участвовать в ОПЕК+. Будем руководствоваться важностью преодоления политики ископаемого топлива, чтобы страны, которые зарабатывают деньги, используя эту политику, могли инвестировать в энергетику будущего, в зеленую энергетику", — написал он в соцсети X.
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе, следует из официального коммюнике альянса по итогам встречи в четверг в формате онлайн-конференции. А ранее в пятницу глава Petrobras Жан-Поль Пратеш заявил в СМИ, что определённой ожидаемой квоты у страны пока нет. При этом какой-либо целевой уровень добычи для Бразилии может быть установлен не раньше июня — именно тогда запланировано следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором принимаются такие решения.