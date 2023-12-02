БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Присоединяющаяся к ОПЕК+ в январе 2024 года Бразилия призывает нефтяные страны вкладываться в зеленую энергетику, следует из слов президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Аналитик объяснил, как присоединение Бразилии к ОПЕК+ скажется на БРИКС

"Бразилия будет участвовать в ОПЕК+. Будем руководствоваться важностью преодоления политики ископаемого топлива, чтобы страны, которые зарабатывают деньги, используя эту политику, могли инвестировать в энергетику будущего, в зеленую энергетику", — написал он в соцсети X.

Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе, следует из официального коммюнике альянса по итогам встречи в четверг в формате онлайн-конференции. А ранее в пятницу глава Petrobras Жан-Поль Пратеш заявил в СМИ, что определённой ожидаемой квоты у страны пока нет. При этом какой-либо целевой уровень добычи для Бразилии может быть установлен не раньше июня — именно тогда запланировано следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором принимаются такие решения.