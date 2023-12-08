МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Потребление энергомощности в России достигло новых рекордов, 8 декабря оно составило 168,8 тысячи МВт, на 2,8 тысячи МВт превысив последнее максимальное значение, сообщает Минэнерго. Минэнерго ожидает, что рост цен на топливо не превысит инфляцию

"Сегодня, 8 декабря, в 10.00 (мск) потребление мощности в России (ЕЭС+изолированные) достигло нового исторического максимума – 168765 МВт, что на 2821 МВт больше предыдущего значения, зафиксированного в текущем году 10 января", — говорится в сообщении.

В единой энергосистеме России сегодня также зафиксирован новый исторический максимум – 166392 МВт (на 2872 МВт больше предыдущего значения), приводит данные министерство.

Отмечается, что новые исторические максимумы в период 6-8 декабря установлены в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. В частности, в ОЭС Сибири – 33169 МВт (+1331 МВт), ОЭС Северо-Запада – 15453 МВт (+72 МВт), энергосистеме Красноярского края – 7071 МВт (+271 МВт), энергосистеме Иркутской области – 9555 МВт (+134 МВт), энергосистеме Татарстана — 5016 МВт (+69 МВт).

При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России "Системный оператор" прогнозирует дальнейшее увеличение потребления, говорится в сообщении.