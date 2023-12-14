2023-12-14T16:50:38+03:00
2023-12-14T16:50:38+03:00
2023-12-14T16:50:38+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231214/842571236.html
Япония увеличила импорт углеводородов из России
Энергетика
Новости
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Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА Новости данных... ПРАЙМ, 14.12.2023
энергетика, новости, россия, япония, энергоносители
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА Новости данных японской статслужбы.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что Япония не отказывается и берет российские энергоносители.
Согласно данным ведомства, Япония импортировала из России углеводородов на 4,05 миллиарда долларов. При этом год назад страна потратила на покупки энергоносителей почти 9 миллиардов долларов.
Основой импорта является газ: его за январь-октябрь было куплено на 3,2 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда годом ранее. Далее идет уголь, импорт которого сократился в четыре раза — до 780 миллионов долларов.
Наконец, Япония сократила закупки нефти из России до 53 миллионов долларов, при этом еще год назад страна приобрела "черного золота" на 1,4 миллиарда долларов.