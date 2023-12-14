МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Япония за десять месяцев текущего года приобрела у России углеводородов на 4 миллиарда долларов, при этом почти 80% приходится на газ, следует из анализа РИА Новости данных японской статслужбы. Япония анонсировала новые санкции против России

Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что Япония не отказывается и берет российские энергоносители.

Согласно данным ведомства, Япония импортировала из России углеводородов на 4,05 миллиарда долларов. При этом год назад страна потратила на покупки энергоносителей почти 9 миллиардов долларов.

Основой импорта является газ: его за январь-октябрь было куплено на 3,2 миллиарда долларов против 4,3 миллиарда годом ранее. Далее идет уголь, импорт которого сократился в четыре раза — до 780 миллионов долларов.

Наконец, Япония сократила закупки нефти из России до 53 миллионов долларов, при этом еще год назад страна приобрела "черного золота" на 1,4 миллиарда долларов.