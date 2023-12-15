КИШИНЕВ, 15 дек — ПРАЙМ. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов выступил с инициативой ввести мораторий на отключение населения от источников отопления в зимний период, сообщил депутат от политсилы Владимир Односталко. Молдавия не выполняет договоренности по газу с 2021 года, заявили в МИД

"В прошлом году мы все вместе проголосовали за мораторий на отключение источников отопления в зимний период года, тогда мы приняли это решение очень быстро. Просьба поддержать этот проект, внести его в повестку дня, оперативно обсудить и принять", — заявил Односталко на заседании парламента.

По его словам, этот проект необходимо было рассмотреть еще в ноябре, однако парламент не торопится. При этом депутат пояснил, что ситуация в стране остается сложной, поскольку уровень бедности вырос до 40% в сельской местности и 21% в городской среде.

Парламентское большинство не поддержало инициативу оппозиции, проект не был включен в повестку.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".