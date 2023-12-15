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2023
https://1prime.ru/energy/20231215/842578007.html
Китайская фирма построит завод в Финляндии, пишет СМИ
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Китайская компания Shanshan, один из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторных материалов для электромобилей, планирует построить завод в Финляндии, который станет самым... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, новости, бизнес, экономика, промышленность, аккумуляторы, завод, китай, финляндия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Китайская компания Shanshan, один из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторных материалов для электромобилей, планирует построить завод в Финляндии, который станет самым крупным в Европе заводом такого рода, сообщает в пятницу финский общественный вещатель Yle.
"Китайская компания Shanshan, производящая аккумуляторные материалы, планирует построить завод в Мустасаари в Остроботнии (на западе Финляндии — ред.)", — говорится в сообщении.
Запуск производства запланирован на 2026 год. Ожидается, что завод китайской компании создаст тысячи рабочих мест.
В сентябре китайский производитель объявил о планах инвестировать 1,3 миллиарда евро в строительство нового завода в Финляндии.
Компания Shanshan — один из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторных материалов для электромобилей. Новый завод в Финляндии станет крупнейшим в Европе такого рода. Ключевыми факторами в решении компании построить завод в североевропейской стране стали низкие цены на электроэнергию в Финляндии и наличие морских портов.
Планируется, что завод будет производить до 100 тысяч тонн анодного материала для литиевых батарей.