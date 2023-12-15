МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Китайская компания Shanshan, один из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторных материалов для электромобилей, планирует построить завод в Финляндии, который станет самым крупным в Европе заводом такого рода, сообщает в пятницу финский общественный вещатель Yle. Финляндия снова полностью закроет границу с Россией

"Китайская компания Shanshan, производящая аккумуляторные материалы, планирует построить завод в Мустасаари в Остроботнии (на западе Финляндии — ред.)", — говорится в сообщении.

Запуск производства запланирован на 2026 год. Ожидается, что завод китайской компании создаст тысячи рабочих мест.

В сентябре китайский производитель объявил о планах инвестировать 1,3 миллиарда евро в строительство нового завода в Финляндии.

Компания Shanshan — один из крупнейших в мире поставщиков аккумуляторных материалов для электромобилей. Новый завод в Финляндии станет крупнейшим в Европе такого рода. Ключевыми факторами в решении компании построить завод в североевропейской стране стали низкие цены на электроэнергию в Финляндии и наличие морских портов.

Планируется, что завод будет производить до 100 тысяч тонн анодного материала для литиевых батарей.