ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество России и КНР в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки, заявил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Россия настроена на рост поставок энергоресурсов в Китай, заявил Новак

Дин Сюэсян и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"С начала этого года, в условиях сложной и напряженной международной обстановки, а также значительной корректировки глобальной энергетической структуры, китайско-российское энергетическое сотрудничество активно и уверенно развивалось и достигло ряда новых результатов", — заявил Дин Сюэсян.

Он подчеркнул, что масштабы двусторонней торговли энергоносителями продолжают расти, а ее роль в качестве стабилизирующего фактора торговли Китая и России становится еще более очевидной.

"Энергетическое сотрудничество является образцом делового сотрудничества между Китаем и Россией, основанного на равенстве и взаимной выгоде", — добавил вице-премьер Госсовета КНР.

Он добавил, что Китай готов работать с Россией и "продолжать повышать устойчивость производственных цепочек и цепей поставок в энергетической отрасли, а также способствовать тому, чтобы двустороннее сотрудничество в области энергетики достигало новых результатов".