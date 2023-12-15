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2023
https://1prime.ru/energy/20231215/842580536.html
Набиуллина назвала причину снижения спроса на российские энергоресурсы
Энергетика
Новости
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Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том числе из России,... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, финансы, новости, эльвира набиуллина, спрос, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том числе из России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Ситуация в мировой экономике остается неоднородной по регионам. В целом наблюдается тенденция к замедлению роста", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.
"Охлаждение мировой экономики приводит к коррекции спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть. Это один из основных факторов сокращения российского экспорта в последние два месяца", — добавила Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.