МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том числе из России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЕК намерена перевести Польше финансирование в рамках энергопрограммы

"Ситуация в мировой экономике остается неоднородной по регионам. В целом наблюдается тенденция к замедлению роста", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

"Охлаждение мировой экономики приводит к коррекции спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть. Это один из основных факторов сокращения российского экспорта в последние два месяца", — добавила Набиуллина.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.