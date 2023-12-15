ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Россия и ОАЭ изучат применение российского оборудования, заявил Новак

Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"У нас (с Китаем) реализуются проекты в области атомной энергетики, мы строим четыре блока в КНР, а возобновляемые источники энергии — это отдельное направление. Договорились сегодня, что будем в высоких технологиях сотрудничать, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления", — заявил Новак.