2023-12-15T16:05:01+03:00
2023-12-15T16:05:01+03:00
2023-12-15T16:05:01+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231215/842581968.html
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере производства водорода
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в пятницу журналистам... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, новости, россия, китай, водород
https://cdnn.1prime.ru/images/83438/41/834384103.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83438/41/834384103.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83438/41/834384102.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83438/41/834384102.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83438/40/834384090.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83438/40/834384090.jpg
https://1prime.ru/energy/20231206/842476536.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в высоких технологиях, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"У нас (с Китаем) реализуются проекты в области атомной энергетики, мы строим четыре блока в КНР, а возобновляемые источники энергии — это отдельное направление. Договорились сегодня, что будем в высоких технологиях сотрудничать, в том числе в технологиях по производству водорода, это вот основные направления", — заявил Новак.