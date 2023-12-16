МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Количество потребителей, оставшихся без света в нескольких российских регионах из-за непогоды, увеличилось до почти 600 тысяч человек, следует из сообщения Минэнерго РФ. Глава Крыма раскрыл, сколько средств пойдет на модернизацию энергосетей

"По данным на 10.00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 99,1 тысячи человек, ДНР — 237,7 тысячи человек, ЛНР — 259,9 тысячи человек", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на 6.00 мск, количество потребителей, оставшихся без энергоснабжения, в ЛНР, ДНР и Ростовской области составляло 575 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что причиной массовых нарушений электроснабжения стали такие неблагоприятные погодные явления, как снег, ледяной дождь, гололедно-изморозевые отложения, дождь. Погодные условия, сохраняющиеся несколько дней, осложняют ход восстановительных работ и приводят к новым отключениям. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.