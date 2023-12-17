2023-12-17T10:20:17+03:00
2023-12-17T10:20:17+03:00
2023-12-17T10:20:17+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231217/842588694.html
Британская National Grid отказалась от китайских компонентов, пишут СМИ
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британская энергетическая компания National Grid, которая управляет большей частью национальной энергосети, решила отказаться от поставщика, связанного с КНР, и убрать китайские... ПРАЙМ, 17.12.2023
энергетика, бизнес, новости, великобритания, national grid, энергетика, китайские компоненты
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
https://1prime.ru/global/20231214/842572922.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Британская энергетическая компания National Grid, которая управляет большей частью национальной энергосети, решила отказаться от поставщика, связанного с КНР, и убрать китайские компоненты со своих объектов из соображений кибербезопасности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"По словам двух человек, знакомых с ситуацией, National Grid начала удалять компоненты, поставляемые китайской государственной компанией, из британской сети энергопередач из-за опасений по поводу кибербезопасности", — пишет издание.
Отмечается, что сотрудничество было прекращено с местной дочерней компанией китайской фирмы Nari Technology. National Grid отказалась комментировать свои отношения с бывшим партнером, сославшись на коммерческую тайну, но заявила, что "очень серьезно относится к безопасности своей инфраструктуры".
Другой источник рассказал изданию, что опасения энергокомпании вызвали определенные компоненты, которые помогают контролировать и балансировать электросеть Великобритании, а также минимизировать риск отключения электроэнергии.