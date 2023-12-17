МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Британская энергетическая компания National Grid, которая управляет большей частью национальной энергосети, решила отказаться от поставщика, связанного с КНР, и убрать китайские компоненты со своих объектов из соображений кибербезопасности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. В Британии раскрыли объем санкции в отношении банковского сектора России

"По словам двух человек, знакомых с ситуацией, National Grid начала удалять компоненты, поставляемые китайской государственной компанией, из британской сети энергопередач из-за опасений по поводу кибербезопасности", — пишет издание.

Отмечается, что сотрудничество было прекращено с местной дочерней компанией китайской фирмы Nari Technology. National Grid отказалась комментировать свои отношения с бывшим партнером, сославшись на коммерческую тайну, но заявила, что "очень серьезно относится к безопасности своей инфраструктуры".

Другой источник рассказал изданию, что опасения энергокомпании вызвали определенные компоненты, которые помогают контролировать и балансировать электросеть Великобритании, а также минимизировать риск отключения электроэнергии.