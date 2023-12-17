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2023
https://1prime.ru/energy/20231217/842590102.html
В Минэнерго раскрыли, будет ли снят запрет на экспорт зимнего дизтоплива
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Предпосылок для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России сейчас нет, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" глава Минэнерго РФ Николай... ПРАЙМ, 17.12.2023
энергетика, новости, в мире, россия, запрет, экспорт, дизельное топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Предпосылок для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России сейчас нет, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, Минэнерго следит за ситуацией.
Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.