МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Предпосылок для полного снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива из России сейчас нет, заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России" глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Россия планирует нарастить вывоз дизеля до конца года, пишет СМИ

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка и проведения северного завоза. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, Минэнерго следит за ситуацией.

Съезд "Единой России" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.