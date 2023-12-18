МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2026 году может сократиться на 3,9 процента по сравнению с уровнем 2023 года и составить 439 миллионов тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА предрекло новый рекорд по мировому спросу на уголь

По данным агентства, после начала специальной военной операции на Украине произошло смещение добычи угля с центральной и западной частей России к востоку, ближе к Китаю — основному импортеру этого вида топлива. Такая география добычи угля в стране сохранится к 2026 году.

Кроме того, добыча угля будет продолжать сокращаться в центральной части страны, но увеличится в восточных регионах. Тем не менее, учитывая снижение мирового спроса на морской импорт твердого топлива, в ближайшие три года снизится и российский экспорт вместе с добычей угля в стране, заключили в агентстве.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля — более 100 миллионов тонн.