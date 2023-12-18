2023-12-18T09:28:31+03:00
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2023
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Аналитики спрогнозировали снижение добычи угля в России
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Добыча угля в России к 2026 году может сократиться на 3,9 процента по сравнению с уровнем 2023 года и составить 439 миллионов тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 18.12.2023
энергетика, новости, россия, мэа, уголь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Добыча угля в России к 2026 году может сократиться на 3,9 процента по сравнению с уровнем 2023 года и составить 439 миллионов тонн, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным агентства, после начала специальной военной операции на Украине произошло смещение добычи угля с центральной и западной частей России к востоку, ближе к Китаю — основному импортеру этого вида топлива. Такая география добычи угля в стране сохранится к 2026 году.
Кроме того, добыча угля будет продолжать сокращаться в центральной части страны, но увеличится в восточных регионах. Тем не менее, учитывая снижение мирового спроса на морской импорт твердого топлива, в ближайшие три года снизится и российский экспорт вместе с добычей угля в стране, заключили в агентстве.
Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля — более 100 миллионов тонн.