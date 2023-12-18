МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство энергетики России не исключило повторных отключений энергоснабжения в некоторых регионах из-за оттепели, заявил в эфире "Россия 24" замглавы ведомства Евгений Грабчак. Минэнерго проработает исключения из-под пошлины на нефтепродукты

"Оттепель — это еще один вызов для энергетиков. Весь тот гололед, что на линиях передач скопился, будет оттаивать, поэтому возможны повторные отключения электроэнергии, повторные повреждения линий", — сказал он.

По словам замминистра, на данный момент более 250 бригад и порядка 300 единиц техники задействовано в восстановлении энергоснабжения. Он отметил, что максимальное число бригад достигало 600, более 200 человек, техники — 700.

Согласно прогнозу Минэнерго, полное восстановление энергоснабжения из-за текущей оттепели планируется к середине недели.