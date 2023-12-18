2023-12-18T10:13:00+03:00
2023-12-18T10:45:06+03:00
2023-12-18T10:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231218/842594478.html
Минэнерго не исключило отключение энергоснабжения в регионах
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство энергетики России не исключило повторных отключений энергоснабжения в некоторых регионах из-за оттепели, заявил в эфире "Россия 24" замглавы ведомства Евгений... ПРАЙМ, 18.12.2023
энергетика, новости, россия, минэнерго, энергоснабжение
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/93/836659384.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/93/836659384.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/93/836659383.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/93/836659383.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/93/836659371.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83665/93/836659371.jpg
https://1prime.ru/oil/20231217/842590649.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство энергетики России не исключило повторных отключений энергоснабжения в некоторых регионах из-за оттепели, заявил в эфире "Россия 24" замглавы ведомства Евгений Грабчак.
"Оттепель — это еще один вызов для энергетиков. Весь тот гололед, что на линиях передач скопился, будет оттаивать, поэтому возможны повторные отключения электроэнергии, повторные повреждения линий", — сказал он.
По словам замминистра, на данный момент более 250 бригад и порядка 300 единиц техники задействовано в восстановлении энергоснабжения. Он отметил, что максимальное число бригад достигало 600, более 200 человек, техники — 700.
Согласно прогнозу Минэнерго, полное восстановление энергоснабжения из-за текущей оттепели планируется к середине недели.