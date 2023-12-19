МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Европейские потребители второй день сохраняют темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) на уровне около 200 миллионов кубометров, в то время как ветрогенерация после приближения к максимуму декабря – около 30% в общей выработке электроэнергии – немного снизилась, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и ассоциации Wind Europe. Поставки газа из России в ЕС снизились на 60 процентов с начала года

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 17 декабря (завершились утром 18 декабря) составляет 88,69%, что на 11,4 процентного пункта (п.п.) больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах, и на 4,5 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 98,2 миллиарда кубометров. Это примерно на 14,1 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 6,7 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 10,9 п.п. Европейские потребители за эти шесть недель выбрали около 12,1 миллиарда кубометров газа. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,18 п.п. (около 200 миллионов кубометров).

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В этом году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.

В то же время ветрогенерация в Европе немного снизилась, однако остается выше многолетней нормы, следует из данных Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 17 декабря составила 28,8% в общей выработке электроэнергии, что близко к максимуму декабря (31,2%). При этом 18 декабря показатель уменьшался до 24,8%. В среднем за прошедшую неделю он составил 20,5%, за ноябрь – 22,5%.

В среднем по году ветер удовлетворяет около 15% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах – ещё больше: в Дании – 44%, Ирландии – 31%, Португалии – 26%, Испании – 24%, Германии – 23%.