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2023
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Минэнерго заявило об отсутствии проблем с обеспеченностью топливом в России
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Минэнерго РФ считает, что проблем с обеспеченностью топливом в России нет, рост запасов составил от 10% до 25%, заявил глава министерства Николай Шульгинов. "У нас нет никаких... ПРАЙМ, 20.12.2023
энергетика, новости, россия, минэнерго, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что проблем с обеспеченностью топливом в России нет, рост запасов составил от 10% до 25%, заявил глава министерства Николай Шульгинов.
"У нас нет никаких проблем с топливообеспечением. Мы видим — цены на бирже снижаются. Запасы тоже выросли от 10 до 25%", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр уточнил, что запасы дизельного топлива в РФ составляют 3 миллиона тонн, бензина — 2,1 миллиона тонн.
"Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Конечно, уроки вынесли и должны более оперативно принимать решения", — заключил Шульгинов.
Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов.
В начале октября меры были скорректированы — в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива.