МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что проблем с обеспеченностью топливом в России нет, рост запасов составил от 10% до 25%, заявил глава министерства Николай Шульгинов. Минэнерго не исключило отключение энергоснабжения в регионах

"У нас нет никаких проблем с топливообеспечением. Мы видим — цены на бирже снижаются. Запасы тоже выросли от 10 до 25%", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр уточнил, что запасы дизельного топлива в РФ составляют 3 миллиона тонн, бензина — 2,1 миллиона тонн.

"Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Конечно, уроки вынесли и должны более оперативно принимать решения", — заключил Шульгинов.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов.

В начале октября меры были скорректированы — в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива.